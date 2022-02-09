|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:14
Искатель написав:
Имею привычку перед пополнением депозита отправлять реквизиты на электронную почту. Чтобы долго не искать.
Так вот, обратил внимание, что в феврале перестали приходить письма от Монобанк с реквизитами на почту.
У кого-нибудь было подобное?
посмотрите с какого адреса уходит и на какой идет. у меня вдруг исходящий изменился и на гугл не дошли. Я квитанции отправлял, может с реквизитами похожее.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7120
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:59
Горох реагирует на вопросы в ФБ ?
или только на хвалебные оды?
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:02
хуторянка написав:
Горох реагирует на вопросы в ФБ ?
или только на хвалебные оды?
Реагирует. Может забанить, например.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 822
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1964 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:18
ramzes4
- зачет
лишь бы карточку не отобрал
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:48
По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:30
Golf_streem написав:
По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
Лише респект в АТБ. Гогох - не кишеньковий олігарх путінга, щоб такі плюшки на шарових картках роздавати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6615
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|