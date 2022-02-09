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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

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monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:14

  Искатель написав:Имею привычку перед пополнением депозита отправлять реквизиты на электронную почту. Чтобы долго не искать.
Так вот, обратил внимание, что в феврале перестали приходить письма от Монобанк с реквизитами на почту.
У кого-нибудь было подобное?

посмотрите с какого адреса уходит и на какой идет. у меня вдруг исходящий изменился и на гугл не дошли. Я квитанции отправлял, может с реквизитами похожее.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:59

monobank

Горох реагирует на вопросы в ФБ ?
или только на хвалебные оды? :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:02

  хуторянка написав:Горох реагирует на вопросы в ФБ ?
или только на хвалебные оды? :mrgreen:

Реагирует. Может забанить, например. :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:18

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ ?

ramzes4 - зачет
лишь бы карточку не отобрал :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:48

Re: monobank

По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:30

  Golf_streem написав:По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?

Лише респект в АТБ. Гогох - не кишеньковий олігарх путінга, щоб такі плюшки на шарових картках роздавати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:00

Re: monobank

Всім привіт. Хтось користується ФОПом в моно? Реально все безкоштовно і без плати за обслуговування?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:04

  Sain_повернувся написав:Всім привіт. Хтось користується ФОПом в моно? Реально все безкоштовно і без плати за обслуговування?

На данный момент - да.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:25

  Sain_повернувся написав:Всім привіт. Хтось користується ФОПом в моно? Реально все безкоштовно і без плати за обслуговування?

Раніше тут хтось на курс для ФОПів скаржився, але як зараз не знаю. Актуально, коли терміново потрібні гроші, якщо не працюєте з валютою або готові виводити "довгою стежкою", то цей фактор нівелюється.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:53

  Sain_повернувся написав:Всім привіт. Хтось користується ФОПом в моно? Реально все безкоштовно і без плати за обслуговування?

Пока реально за все (базовое РКО + платежи наружу) - 0. Насчет валюты не знаю, пока еще не юзал. Виртуальный терминал (прием платежей по QR) - вроде 1,5% от суммы.
ol_zy
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