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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35

  ol_zy написав:прием платежей по QR

1,2%
Bosstone
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 21.04.10
Подякував: 745 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19

  Bosstone написав:1,2%

Слава Чечоткіну?
klug
 
Повідомлень: 6624
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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