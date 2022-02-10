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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35
ol_zy написав:
прием платежей по QR
1,2%
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Bosstone
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19
Bosstone написав:
1,2%
Слава Чечоткіну?
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klug
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