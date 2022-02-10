|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35
ol_zy написав:
прием платежей по QR
1,2%
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19
Bosstone написав:
1,2%
Слава Чечоткіну?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6627
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:39
klug написав: Bosstone написав:
1,2%
Слава Чечоткіну?
Да
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:14
Golf_streem написав:По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
по белой, которая с платиновым бином, такси 50% от болта
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36
Кащей написав:
по белой, которая с платиновым бином
Это какие циферки?
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 234
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:39
Golf_streem написав: Кащей написав:
по белой, которая с платиновым бином
Это какие циферки?
У Visa у всех одинаковый бин - 444111.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3435
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|