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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35
ol_zy написав:
прием платежей по QR
1,2%
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Bosstone
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19
Bosstone написав:
1,2%
Слава Чечоткіну?
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klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:39
klug написав: Bosstone написав:
1,2%
Слава Чечоткіну?
Да
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посетитель
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:14
Golf_streem написав:По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
по белой, которая с платиновым бином, такси 50% от болта
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Кащей
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36
Кащей написав:
по белой, которая с платиновым бином
Это какие циферки?
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Golf_streem
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:39
Golf_streem написав: Кащей написав:
по белой, которая с платиновым бином
Это какие циферки?
У Visa у всех одинаковый бин - 444111.
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:58
Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...
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тарасов
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:03
тарасов написав:
Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...
З тим, який рівень інтелекту ви показуєте цим своїм повідомленням, дивно, як ви взагалі можете заробити таку велику суму.
Це ж треба додуматись - відкрито заявляти на публічному форумі, що "от коли в банку були неполадки, я наварився на цьому, та тепер хочу вивести навар"...
Ну не писали б про той момент, коли ви наміняли ті доляри - це ж для суті питання неважливо. На хороби було це писати? Дуже дивно... Ще б зі свого народження почали.
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042013
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:59
тарасов написав:
есть какие то другие выходы без потерь, спс.
Только через депозит.
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:09
042013 написав: тарасов написав:
Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...
З тим, який рівень інтелекту ви показуєте цим своїм повідомленням, дивно, як ви взагалі можете заробити таку велику суму.
Це ж треба додуматись - відкрито заявляти на публічному форумі, що "от коли в банку були неполадки, я наварився на цьому, та тепер хочу вивести навар"...
Ну не писали б про той момент, коли ви наміняли ті доляри - це ж для суті питання неважливо. На хороби було це писати? Дуже дивно... Ще б зі свого народження почали.
Ты дыбил или полудурок?
про какие неполадки ты пишешь, перекрутил все на свой лад и выводы сделал
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тарасов
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