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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35

  ol_zy написав:прием платежей по QR

1,2%
Bosstone
 
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Подякував: 745 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19

  Bosstone написав:1,2%

Слава Чечоткіну?
klug
 
Повідомлень: 6628
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Подякували: 903 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:39

  klug написав:
  Bosstone написав:1,2%

Слава Чечоткіну?

Да
посетитель
 
Повідомлень: 452
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:14

Re: monobank

Golf_streem написав:По белой или черной карте есть какие-то плюшки в аэропорту (лаунж зона, такси, обмотка багажа)?
по белой, которая с платиновым бином, такси 50% от болта
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36

  Кащей написав:по белой, которая с платиновым бином

Это какие циферки?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:39

  Golf_streem написав:
  Кащей написав:по белой, которая с платиновым бином

Это какие циферки?

У Visa у всех одинаковый бин - 444111.
ingtrans
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Повідомлень: 3436
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:58

Re: monobank

Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:03

  тарасов написав:Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...

З тим, який рівень інтелекту ви показуєте цим своїм повідомленням, дивно, як ви взагалі можете заробити таку велику суму.
Це ж треба додуматись - відкрито заявляти на публічному форумі, що "от коли в банку були неполадки, я наварився на цьому, та тепер хочу вивести навар"...

Ну не писали б про той момент, коли ви наміняли ті доляри - це ж для суті питання неважливо. На хороби було це писати? Дуже дивно... Ще б зі свого народження почали.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:59

Re: monobank

  тарасов написав:есть какие то другие выходы без потерь, спс.
Только через депозит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:09

  042013 написав:
  тарасов написав:Коллеги посоветуйте, был в моно хороший курс и я купил 3 тыс. дол. на валютную карту, когда захотел снять узнал, что снятие налички только в Универсал и Абанке с комисом, есть какие то другие выходы без потерь, спс.
П.С. про депо на 3 мес. знаю...

З тим, який рівень інтелекту ви показуєте цим своїм повідомленням, дивно, як ви взагалі можете заробити таку велику суму.
Це ж треба додуматись - відкрито заявляти на публічному форумі, що "от коли в банку були неполадки, я наварився на цьому, та тепер хочу вивести навар"...

Ну не писали б про той момент, коли ви наміняли ті доляри - це ж для суті питання неважливо. На хороби було це писати? Дуже дивно... Ще б зі свого народження почали.


Ты дыбил или полудурок?
про какие неполадки ты пишешь, перекрутил все на свой лад и выводы сделал
тарасов
 
Повідомлень: 486
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  #<1 ... 18192021
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