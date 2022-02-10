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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:47

Re: monobank

Зная номер карты monobank можно вытянуть где-то ФИО/ФИ?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:52

  MASolomko написав:Зная номер карты monobank можно вытянуть где-то ФИО/ФИ?

В айбокс вводим номер жертви і будь-який номер телефону, на наступному екрані буде прізвище та ім'я.


  тарасов написав:Ты дыбил или полудурок?
про какие неполадки ты пишешь, перекрутил все на свой лад и выводы сделал


Інтелігенція під'їхала)))

Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.
viewtopic.php?p=5384449#p5384449
Їй-бо, наче школота, яка вчинить якусь дурість, а потім викладає відео про це в неті. Ні, щоб уже тихенько сидіти...
А розуму зрозуміти, що така твоя фраза в контексті останніх подій може бути зрозуміла не нейтрально - що просто наміняв до подорожчання долАру, а саме в значенні "я обдурив моно, поможіть тепер вивести чесно накрадені гроші" таки не вистачило.
"На заметку: в малой психиатрии существует диагноз — «конституциональная (физиологически обусловленная) глупость»."

  Вкладчик1234 написав:Странно, что не было жалоб на "банды чёрных менял" :)

Ну ось один персонаж, тарасов, відзначився, публічно про це заявив. Ех, якби ж то пан Гороховський заходив на цей форум, швидко б знайшли управу на цього чорного мінялу)))

  mustbe написав:Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?

То це ж баг додатку, а не законний курс, необосноване обогащение переслідується законом.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 11 лют, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00

  042013 написав:Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.

Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08

042013 Айбокс напишет только имя (полностью) и первую букву фамилии.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:19

042013
То це ж баг додатку, а не законний курс, необосноване обогащение переслідується законом.

насколько я слышал, то ошибка человека была. Он кассир на кассе если ошиблась, то она и платит в большинстве случаях. Клиент может и не знать. :lol: И что значит законный курс? где-то в уголовном кодексе или административном есть такая терминология? и какое обогащение такое надо обосновывать?
clash
 
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  #<1 ... 19202122
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