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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:47
Re: monobank
Зная номер карты monobank можно вытянуть где-то ФИО/ФИ?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:52
В айбокс вводим номер жертви і будь-який номер телефону, на наступному екрані буде прізвище та ім'я.
Інтелігенція під'їхала)))
Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.
viewtopic.php?p=5384449#p5384449
Їй-бо, наче школота, яка вчинить якусь дурість, а потім викладає відео про це в неті. Ні, щоб уже тихенько сидіти...
А розуму зрозуміти, що така твоя фраза в контексті останніх подій може бути зрозуміла не нейтрально - що просто наміняв до подорожчання долАру, а саме в значенні "я обдурив моно, поможіть тепер вивести чесно накрадені гроші" таки не вистачило.
"На заметку: в малой психиатрии существует диагноз — «конституциональная (физиологически обусловленная) глупость»."
Ну ось один персонаж, тарасов, відзначився, публічно про це заявив. Ех, якби ж то пан Гороховський заходив на цей форум, швидко б знайшли управу на цього чорного мінялу)))
То це ж баг додатку, а не законний курс, необосноване обогащение переслідується законом.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 11 лют, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08
042013 Айбокс напишет только имя (полностью) и первую букву фамилии.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:19
042013
насколько я слышал, то ошибка человека была. Он кассир на кассе если ошиблась, то она и платит в большинстве случаях. Клиент может и не знать. И что значит законный курс? где-то в уголовном кодексе или административном есть такая терминология? и какое обогащение такое надо обосновывать?
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