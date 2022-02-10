Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:52

MASolomko написав: Зная номер карты monobank можно вытянуть где-то ФИО/ФИ? Зная номер карты monobank можно вытянуть где-то ФИО/ФИ?

тарасов написав: Ты дыбил или полудурок?

про какие неполадки ты пишешь, перекрутил все на свой лад и выводы сделал Ты дыбил или полудурок?про какие неполадки ты пишешь, перекрутил все на свой лад и выводы сделал

Їй-бо, наче школота, яка вчинить якусь дурість, а потім викладає відео про це в неті. Ні, щоб уже тихенько сидіти...

"На заметку: в малой психиатрии существует диагноз — «конституциональная (физиологически обусловленная) глупость»."

Вкладчик1234 написав: Странно, что не было жалоб на "банды чёрных менял" Странно, что не было жалоб на "банды чёрных менял"

mustbe написав: Тю, а что тут такого ?

Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ? Тю, а что тут такого ?Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?

В айбокс вводим номер жертви і будь-який номер телефону, на наступному екрані буде прізвище та ім'я.Інтелігенція під'їхала)))Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.А розуму зрозуміти, що така твоя фраза в контексті останніх подій може бути зрозуміла не нейтрально - що просто наміняв до подорожчання долАру, а саме в значенні "я обдурив моно, поможіть тепер вивести чесно накрадені гроші" таки не вистачило.Ну ось один персонаж,, відзначився, публічно про це заявив. Ех, якби ж то пан Гороховський заходив на цей форум, швидко б знайшли управу на цього чорного мінялу)))То це ж баг додатку, а не законний курс, необосноване обогащение переслідується законом.