Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08
042013 Айбокс напишет только имя (полностью) и первую букву фамилии.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:19
042013
насколько я слышал, то ошибка человека была. Он кассир на кассе если ошиблась, то она и платит в большинстве случаях. Клиент может и не знать. И что значит законный курс? где-то в уголовном кодексе или административном есть такая терминология? и какое обогащение такое надо обосновывать?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:02
Re: monobank
О, то есть перед обменом валют теперь надо уточнять законный курс или нет? У кого? Как? По депозитам и кредитам проценты тоже так теперь уточнять?)) А то вдруг окажется что там не десять процентов по депозиту, а один.
Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.
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