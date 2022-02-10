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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00

  042013 написав:Ти писав, шо поміняв на доляри, коли був гарний курс. Тобто, визнав, що наварився на курсовій помилці в моно.

Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08

042013 Айбокс напишет только имя (полностью) и первую букву фамилии.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:19

042013
То це ж баг додатку, а не законний курс, необосноване обогащение переслідується законом.

насколько я слышал, то ошибка человека была. Он кассир на кассе если ошиблась, то она и платит в большинстве случаях. Клиент может и не знать. :lol: И что значит законный курс? где-то в уголовном кодексе или административном есть такая терминология? и какое обогащение такое надо обосновывать?
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:02

Re: monobank

О, то есть перед обменом валют теперь надо уточнять законный курс или нет? :) У кого? Как? По депозитам и кредитам проценты тоже так теперь уточнять?)) А то вдруг окажется что там не десять процентов по депозиту, а один.
Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:12

  посетитель написав:Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.

Але ж говорите це мені, а не Гороху. Тобто властьімущим можна, а нам - ні?)))

Ну він же відкотив курс назад, уже вопрекі тому, що виставили в додатку.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:18

  042013 написав:
  посетитель написав:Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.

Але ж говорите це мені, а не Гороху. Тобто властьімущим можна, а нам - ні?)))

Ну він же відкотив курс назад, уже вопрекі тому, що виставили в додатку.

Вы не сравнивайте курс и операции. Курс и так меняют, когда хотят. А то можно подумать, что установил раз и на всю жизнь :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:19

  042013 написав:
  посетитель написав:Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.

Але ж говорите це мені, а не Гороху. Тобто властьімущим можна, а нам - ні?)))

Ну він же відкотив курс назад, уже вопрекі тому, що виставили в додатку.
Выше уже ответили .
ДО совершения операции курс менять можно.И тут всё ок.Если опрерация прошла, а потом по НЕЙ поменяли параметры (курс, ставку и т.д.) это не нормально.
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  #<1 ... 19202122
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