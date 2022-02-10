Тю, а что тут такого ?
Ну, был хороший курс. Человек сделал валютообмен. И что ? Что не так то ?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08
042013 Айбокс напишет только имя (полностью) и первую букву фамилии.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:19
042013
насколько я слышал, то ошибка человека была. Он кассир на кассе если ошиблась, то она и платит в большинстве случаях. Клиент может и не знать. И что значит законный курс? где-то в уголовном кодексе или административном есть такая терминология? и какое обогащение такое надо обосновывать?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:02
Re: monobank
О, то есть перед обменом валют теперь надо уточнять законный курс или нет? У кого? Как? По депозитам и кредитам проценты тоже так теперь уточнять?)) А то вдруг окажется что там не десять процентов по депозиту, а один.
Как раз не законно это откатывать назад после совершения операции.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:12
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:18
Вы не сравнивайте курс и операции. Курс и так меняют, когда хотят. А то можно подумать, что установил раз и на всю жизнь
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:19
Выше уже ответили .
ДО совершения операции курс менять можно.И тут всё ок.Если опрерация прошла, а потом по НЕЙ поменяли параметры (курс, ставку и т.д.) это не нормально.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:37
Re: monobank
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?
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