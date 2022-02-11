Хоч кеш завжди має бути на руках, але з ним завжди проблема, що його або мало, або на руках залишається забагато "сувенірної" валюти. Що та у Грузії з платіжною інфраструктурою - я хз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:40
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:04
Re: monobank
Панове, а якщо поповнити сьогодні депозити в моно, відсотки ж почнуть капати вже з завтрашнього дня?
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