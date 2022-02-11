RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:40

  ВIВ написав:
  Golf_streem написав:Везти наличные доллары и менять там на лари?

Наименее затратный вариант.

Хоч кеш завжди має бути на руках, але з ним завжди проблема, що його або мало, або на руках залишається забагато "сувенірної" валюти. Що та у Грузії з платіжною інфраструктурою - я хз.
klug
 
Повідомлень: 6633
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:04

Re: monobank

Панове, а якщо поповнити сьогодні депозити в моно, відсотки ж почнуть капати вже з завтрашнього дня?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 02.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:51

1finanсier
так точно, як і у Примата
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:53

  Golf_streem написав:Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?

карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.
Son of Sun
 
Повідомлень: 931
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:08

  melkh написав:1finanсier
так точно, як і у Примата

Дякую )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 02.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:10

  Son of Sun написав:
  Golf_streem написав:Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?

карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.

А Віза чи Мастер ліпше?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:55

Re: monobank

melkh написав:
  Son of Sun написав:
  Golf_streem написав:Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?

карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.

А Віза чи Мастер ліпше?
Не имеет значения.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 30.08.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вадимка і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1229)
12.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.