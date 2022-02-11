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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:40
ВIВ написав: Golf_streem написав:
Везти наличные доллары и менять там на лари?
Наименее затратный вариант.
Хоч кеш завжди має бути на руках, але з ним завжди проблема, що його або мало, або на руках залишається забагато "сувенірної" валюти. Що та у Грузії з платіжною інфраструктурою - я хз.
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klug
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:04
Панове, а якщо поповнити сьогодні депозити в моно, відсотки ж почнуть капати вже з завтрашнього дня?
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1finanсier
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:51
1finanсier
так точно, як і у Примата
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melkh
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:53
Golf_streem написав:
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?
карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.
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Son of Sun
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:08
melkh написав:1finanсier
так точно, як і у Примата
Дякую )
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:10
Son of Sun написав: Golf_streem написав:
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?
карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.
А Віза чи Мастер ліпше?
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melkh
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:55
melkh написав: Son of Sun написав: Golf_streem написав:
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?
карта в доларах, і немає проблем з туристичними залишками в готівці, якщо немає планів відкривати нумізматичний музей сучасних банкнот і монет.
А Віза чи Мастер ліпше?
Не имеет значения.
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