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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 14:31
если не ошибаюсь для некошерных стран заблокировано прямое пополнение валютных карт в самих мпс виза/мц. если это и есть Direct Credit Transaction
хотя я тут нагулил что это по сути есть A direct credit is an electronic transfer of funds through the ACH. выходит такого никак быть не может ни у кота ни у другого банка. разве что мы станем еще одним штатом сша
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wtf
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Додано: Пон 14 лют, 2022 15:08
wtf написав:
если не ошибаюсь для некошерных стран заблокировано прямое пополнение валютных карт в самих мпс виза/мц. если это и есть Direct Credit Transaction
хотя я тут нагулил что это по сути есть A direct credit is an electronic transfer of funds through the ACH. выходит такого никак быть не может ни у кота ни у другого банка. разве что мы станем еще одним штатом сша
У привата это точно работало.
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M-Audio
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:08
Golf_streem написав:
Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?
Добрый день, если еще не поздно отвечу: берите с собой карту моно, по ней за продукты даже кэшбек будет (в а-банке кэшбек в Грузии не дают). Деньги частично можете поменять прямо в аэропорту в Тбилиси - там много обменок в том числе и отделение банка TBS (сделают копию паспорта), можно даже гривну поменять. Практически везде можно расплатиться картой, при этом курс у моно адекватный. Лично я в аэропорту поменял 300уе и мне полностью хватило на всякие трансферы до Гудаури и назад и еще сдавал назад ларики на 100 уе, курс примерно 306лари за 100уе
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Diablo1977
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Додано: Сер 16 лют, 2022 16:55
Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.
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M-Audio
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:13
M-Audio написав:
Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.
Можно.Внесение на депозит без разницы как. Получение депозита Монобанка в Абанке без комиссии.
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velvet
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Додано: Чет 17 лют, 2022 10:21
Зміни у тарифах «monobank platinum» та «IRON BANK»
З 1 березня вартість обслуговування карток «monobank platinum» буде підвищено. Обслуговування 1 пластикової картки та 1 віртуальної картки складатиме 300₴, а 2 пластикових — 400₴ на місяць. Вартість оформлення карток незмінна — 500₴.
Якщо ж у Вас є картка «IRON BANK» з безкоштовним обслуговуванням або ж Ви сплачували щомісячну комісію 500₴, то з 1 березня це зміниться — плата складатиме 750₴ на місяць. Всі клієнти «IRON BANK» можуть перейти на звичайну чорну картку з безкоштовним обслуговуванням через підтримку Банку.
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gonzo
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:54
gonzo написав:
Зміни у тарифах «monobank platinum» та «IRON BANK»
З 1 березня вартість обслуговування карток «monobank platinum» буде підвищено. Обслуговування 1 пластикової картки та 1 віртуальної картки складатиме 300₴, а 2 пластикових — 400₴ на місяць. Вартість оформлення карток незмінна — 500₴.
Якщо ж у Вас є картка «IRON BANK» з безкоштовним обслуговуванням або ж Ви сплачували щомісячну комісію 500₴, то з 1 березня це зміниться — плата складатиме 750₴ на місяць. Всі клієнти «IRON BANK» можуть перейти на звичайну чорну картку з безкоштовним обслуговуванням через підтримку Банку.
Тает премиум сегмент
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joik
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:34
mihasik написав: M-Audio написав:
Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.
Разве в моно интересно, дол.депо открывать, с их ставками
Не дома же их хранить... Конечно, навар не тот, но спокойнее. Приват же вообще ничего не платит, вот решил переложить, чтобы хоть какая-то копейка капала.
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M-Audio
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