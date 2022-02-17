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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:31

Re: monobank

если не ошибаюсь для некошерных стран заблокировано прямое пополнение валютных карт в самих мпс виза/мц. если это и есть Direct Credit Transaction
хотя я тут нагулил что это по сути есть A direct credit is an electronic transfer of funds through the ACH. выходит такого никак быть не может ни у кота ни у другого банка. разве что мы станем еще одним штатом сша
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:08

  wtf написав:если не ошибаюсь для некошерных стран заблокировано прямое пополнение валютных карт в самих мпс виза/мц. если это и есть Direct Credit Transaction
хотя я тут нагулил что это по сути есть A direct credit is an electronic transfer of funds through the ACH. выходит такого никак быть не может ни у кота ни у другого банка. разве что мы станем еще одним штатом сша

У привата это точно работало.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:08

  Golf_streem написав:Не знаю, где спросить. Спрошу здесь.
При поездке в Грузию как лучше использовать там денежные средства? Везти наличные доллары и менять там на лари? Или какую-то часть обменять на лари в Киеве (если да, то где)?


Добрый день, если еще не поздно отвечу: берите с собой карту моно, по ней за продукты даже кэшбек будет (в а-банке кэшбек в Грузии не дают). Деньги частично можете поменять прямо в аэропорту в Тбилиси - там много обменок в том числе и отделение банка TBS (сделают копию паспорта), можно даже гривну поменять. Практически везде можно расплатиться картой, при этом курс у моно адекватный. Лично я в аэропорту поменял 300уе и мне полностью хватило на всякие трансферы до Гудаури и назад и еще сдавал назад ларики на 100 уе, курс примерно 306лари за 100уе
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:55

Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:13

  M-Audio написав:Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.

Можно.Внесение на депозит без разницы как. Получение депозита Монобанка в Абанке без комиссии.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:21

Re: monobank

Зміни у тарифах «monobank platinum» та «IRON BANK»

З 1 березня вартість обслуговування карток «monobank platinum» буде підвищено. Обслуговування 1 пластикової картки та 1 віртуальної картки складатиме 300₴, а 2 пластикових — 400₴ на місяць. Вартість оформлення карток незмінна — 500₴.

Якщо ж у Вас є картка «IRON BANK» з безкоштовним обслуговуванням або ж Ви сплачували щомісячну комісію 500₴, то з 1 березня це зміниться — плата складатиме 750₴ на місяць. Всі клієнти «IRON BANK» можуть перейти на звичайну чорну картку з безкоштовним обслуговуванням через підтримку Банку.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:41

  M-Audio написав:Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.

Разве в моно интересно, дол.депо открывать, с их ставками :?:
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:54

  gonzo написав:Зміни у тарифах «monobank platinum» та «IRON BANK»

З 1 березня вартість обслуговування карток «monobank platinum» буде підвищено. Обслуговування 1 пластикової картки та 1 віртуальної картки складатиме 300₴, а 2 пластикових — 400₴ на місяць. Вартість оформлення карток незмінна — 500₴.

Якщо ж у Вас є картка «IRON BANK» з безкоштовним обслуговуванням або ж Ви сплачували щомісячну комісію 500₴, то з 1 березня це зміниться — плата складатиме 750₴ на місяць. Всі клієнти «IRON BANK» можуть перейти на звичайну чорну картку з безкоштовним обслуговуванням через підтримку Банку.


Тает премиум сегмент
joik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:34

  mihasik написав:
  M-Audio написав:Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.

Разве в моно интересно, дол.депо открывать, с их ставками :?:

Не дома же их хранить... Конечно, навар не тот, но спокойнее. Приват же вообще ничего не платит, вот решил переложить, чтобы хоть какая-то копейка капала.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:05

  M-Audio написав:
  mihasik написав:
  M-Audio написав:Расскажите такой вещь: можно ли (в будущем) получить долларовый депозит в кассе А-банка без потерь? Есть ли разница, открывать депозит с карты, или с внесением наличными? И вообще, возможно ли это? Никогда раньше не оформлял долларовые депозиты в Моно.

Разве в моно интересно, дол.депо открывать, с их ставками :?:

Не дома же их хранить... Конечно, навар не тот, но спокойнее. Приват же вообще ничего не платит, вот решил переложить, чтобы хоть какая-то копейка капала.
валюту можно отнести и не хранить дома,вот только Банк отдаёт такой пенициллин обратно. В Одессе ,в вип отделении Восток валюту 2017 года для Клиента готовят ,тут отдадут что сами сбагрить не могут . не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.
sens
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