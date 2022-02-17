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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:09

  sens написав:не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.

Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
M-Audio
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 23.03.11
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