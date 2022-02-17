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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:09
sens написав:
не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.
Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:06
M-Audio написав: sens написав:
не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.
Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
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