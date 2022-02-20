RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:09

  sens написав:не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.

Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
M-Audio
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 23.03.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:06

  M-Audio написав:
  sens написав:не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.

Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.

Ресурс відділення
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12745
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:28

sens
и качество "товара" не всегда айс :(
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:04

  хуторянка написав:sens
и качество "товара" не всегда айс :(

вы о чем ? если ресурс мотивирован , то и продукты свежие и курс отличный от стенда в отделении .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12745
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:12

Re: monobank

Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?
timo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:51

  sens написав:если ресурс мотивирован , то и продукты свежие и курс отличный от стенда в отделении .

І літак гасом заправлять?
  timo написав:Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?

А-Банк або Універсал банк.
klug
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:24

есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо
Jay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 27.06.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:37

  Jay написав:есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо

Платить в любом случае 2т за выпуск и 500 грн в месяц
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, tarasum і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (258)
20.02.2022 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.