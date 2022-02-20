|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:09
sens написав:
не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.
Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2582
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:06
M-Audio написав: sens написав:
не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.
Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
Ресурс відділення
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12745
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:12
Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?
-
timo
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 18.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:51
sens написав:
если ресурс мотивирован , то и продукты свежие и курс отличный от стенда в отделении .
І літак гасом заправлять?
timo написав:
Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?
А-Банк або Універсал банк.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6677
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 21:24
есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо
-
Jay
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 27.06.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 21:37
Jay написав:
есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо
Платить в любом случае 2т за выпуск и 500 грн в месяц
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4
, tarasum
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|