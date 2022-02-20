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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

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monobank 4.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:09

  sens написав:не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.

Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.
M-Audio
 
Повідомлень: 2582
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:06

  M-Audio написав:
  sens написав:не секрет,через отделение валюту менять выгоднее и без риска.

Не понял, что имеется ввиду. Если цель поменять валюту и именно в банке, то онлайн как раз проще и безопаснее.

Ресурс відділення
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:28

sens
и качество "товара" не всегда айс :(
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:04

  хуторянка написав:sens
и качество "товара" не всегда айс :(

вы о чем ? если ресурс мотивирован , то и продукты свежие и курс отличный от стенда в отделении .
sens
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Повідомлень: 12745
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Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:12

Re: monobank

Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?
timo
 
Повідомлень: 1
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:51

  sens написав:если ресурс мотивирован , то и продукты свежие и курс отличный от стенда в отделении .

І літак гасом заправлять?
  timo написав:Как можно внести наличные доллары на валютную карту без комиссии? А-банк?

А-Банк або Універсал банк.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:24

есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо
Jay
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Повідомлень: 56
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:37

  Jay написав:есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо

Платить в любом случае 2т за выпуск и 500 грн в месяц
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:58

  novichok написав:
  Jay написав:есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо

Платить в любом случае 2т за выпуск и 500 грн в месяц


нахрен тогда. 2k за выпуск - оk. но 500 грн в месяц за обслуживание не интересно.
Jay
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Повідомлень: 56
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:02

  Jay написав:
  novichok написав:
  Jay написав:есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо

Платить в любом случае 2т за выпуск и 500 грн в месяц


нахрен тогда. 2k за выпуск - оk. но 500 грн в месяц за обслуживание не интересно.

А с 1 марта уже 750 в месяц. Платиновая от моно, кстати, почти то же самое, но за 300 грн в месяц с 1 марта.
ingtrans
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