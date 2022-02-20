Витратити 50к, щоб зекономити 600 грн - це 0,012% кешбеку. Краще вже через будь-яку кешбечну картку прогнати, а там заплатити та ще й собі залишиться. Проте, якщо пан вміє перемивати у необмежених об'ємах, тоді справа інша...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:59
Витратити 50к, щоб зекономити 600 грн - це 0,012% кешбеку. Краще вже через будь-яку кешбечну картку прогнати, а там заплатити та ще й собі залишиться. Проте, якщо пан вміє перемивати у необмежених об'ємах, тоді справа інша...
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