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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:59

  Jay написав:есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае?

Витратити 50к, щоб зекономити 600 грн - це 0,012% кешбеку. Краще вже через будь-яку кешбечну картку прогнати, а там заплатити та ще й собі залишиться. Проте, якщо пан вміє перемивати у необмежених об'ємах, тоді справа інша...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 03:36

  Jay написав:есть желание получить iron bank карту. есть у монобанка такая хрень как у привата - потратил 50k/мес. и не нужно платить 600 за обслуживание, или платить надо в любом случае? спасибо

А какая мотивация у такого вашего желания?
guntherhouse777
 
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