Витратити 50к, щоб зекономити 600 грн - це 0,012% кешбеку. Краще вже через будь-яку кешбечну картку прогнати, а там заплатити та ще й собі залишиться. Проте, якщо пан вміє перемивати у необмежених об'ємах, тоді справа інша...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 22:59
Витратити 50к, щоб зекономити 600 грн - це 0,012% кешбеку. Краще вже через будь-яку кешбечну картку прогнати, а там заплатити та ще й собі залишиться. Проте, якщо пан вміє перемивати у необмежених об'ємах, тоді справа інша...
Додано: Пон 21 лют, 2022 03:36
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:58
Re: monobank
Додано: Пон 21 лют, 2022 11:24
у меня трат по картам в среднем 140-160k грн в месяц. на бесплатное обслуживание world elite от привата хватает 50k. подумал, почему бы не получить железяку от моно. было бы 2 фаст трека в аэропортах, 2 лаунджа, etc. но платить 750 нет желания. раньше вроде как бесплатное обслуживание было про наличии депозита в 400k на счетах монобанка.
|