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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:21
Re: monobank
Но на кредлим наложено ограничение. нельзя обналичить и перекинуть на другую карту.
Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26
В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?
На закупівлю продуктів в мене пішло тисячі 3-4, ну нехай навіть вдвічі більше, якщо сім'я більша. А все інше зараз або не працює, або неможливо доставити.
Додано: Суб 26 лют, 2022 23:42
Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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