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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:21

Re: monobank

Но на кредлим наложено ограничение. нельзя обналичить и перекинуть на другую карту.
mephala
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 07.04.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 814 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26

В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?
На закупівлю продуктів в мене пішло тисячі 3-4, ну нехай навіть вдвічі більше, якщо сім'я більша. А все інше зараз або не працює, або неможливо доставити.
M-Audio
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 23.03.11
Подякував: 488 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:42

  M-Audio написав:В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?

Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 18.08.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 911 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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