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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:21

Re: monobank

Но на кредлим наложено ограничение. нельзя обналичить и перекинуть на другую карту.
mephala
 
Повідомлень: 7367
З нами з: 07.04.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 814 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26

В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?
На закупівлю продуктів в мене пішло тисячі 3-4, ну нехай навіть вдвічі більше, якщо сім'я більша. А все інше зараз або не працює, або неможливо доставити.
M-Audio
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 23.03.11
Подякував: 488 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 23:42

  M-Audio написав:В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?

Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 18.08.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 911 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:42

Кредитные каникулы не хочет горох сделать ?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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ВIВ
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Повідомлень: 497
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:42

  klug написав:
  M-Audio написав:В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?

Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.


Новий мем від якого агресор в паніці!

1) Бандера-смузі
2) Бандеро-мобілі

:D
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12694
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:07

  greenozon написав:
  klug написав:
  M-Audio написав:В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?

Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.


Новий мем від якого агресор в паніці!

1) Бандера-смузі
2) Бандеро-мобілі

:D

Бандеромен — працівник ТО
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12764
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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