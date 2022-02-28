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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:21
Re: monobank
Но на кредлим наложено ограничение. нельзя обналичить и перекинуть на другую карту.
Додано: Суб 26 лют, 2022 20:26
В мене питання. Що ви зараз купляєте за кредитні кошти?
На закупівлю продуктів в мене пішло тисячі 3-4, ну нехай навіть вдвічі більше, якщо сім'я більша. А все інше зараз або не працює, або неможливо доставити.
Додано: Суб 26 лют, 2022 23:42
Коктейлі з Хенесі та ефірних олій та декор з натурального шовку для лакшері танків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 27 лют, 2022 08:42
Кредитные каникулы не хочет горох сделать ?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:42
Новий мем від якого агресор в паніці!
1) Бандера-смузі
2) Бандеро-мобілі
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Нед 27 лют, 2022 13:07
Бандеромен — працівник ТО
никому не верю
Додано: Нед 27 лют, 2022 14:29
Re: monobank
Груз 200 из Украины - бандероль...
Всё просто.
Додано: Пон 28 лют, 2022 01:06
Виглядає так, що це єдиний тип міжнародних відправлень, які будуть бачити москалі наближчими роками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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