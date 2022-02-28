І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 07:52
І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули
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