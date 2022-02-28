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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:52

  mihasik написав:
  big539 написав:Гороховский сказал что продлевает на месяц грейс, но в самом приложении ничего про это нету. Как написано "по 28-е февраля" - так и есть. Наврал?

С марта, когда уже не особо актуально

І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули :shock:
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  #<1 ... 30313233
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