І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 07:52
І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули
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Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43
Re: monobank
продлили льготный период аж на месяц (как и А-банк), в итоге погасить надо до... 31 марта... - т.е. ничего не сделали. но гордо об этом заявили.
что продлили? кому продлили?
обычный дешевый ПР как и у моно...
На ФБ народ пишет что еще и проценты списали тем, кто поверил и не погасил 28.02...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 01 бер, 2022 13:36
Re: monobank
Забираю свои слова обратно! Горошек не обманул! Обновилось в приложухе сообщении что погасить всю сумму нужно уже не до 28-го февраля, а до 31го марта! Тобто - продлили грейс на месяц! Ну отлично, хоть как то. Я итак на дня резко на 320тысяч гривен обеднел, так хоть двадцадку долга горошку можно потянуть резину ещё месяц...
Всё просто.
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:37
Re: monobank
кроме кота где-то еще можно по сепа пополнить свою евровую карту?
КБ за открытие карты
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