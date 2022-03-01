Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02

Необходимо по SEPA получить платеж (до тысячи евро) на евровую карту от физлица резидента Великобритании. Кто знает, как быстро идут такие платежи и не возникнет ли вопросов у мониного финмона при зачислении? Какое назначение платежа лучше всего указывать отправителю?