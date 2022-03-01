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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 07:52

  mihasik написав:
  big539 написав:Гороховский сказал что продлевает на месяц грейс, но в самом приложении ничего про это нету. Как написано "по 28-е февраля" - так и есть. Наврал?

С марта, когда уже не особо актуально

І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули :shock:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:43

Re: monobank

продлили льготный период аж на месяц (как и А-банк), в итоге погасить надо до... 31 марта... - т.е. ничего не сделали. но гордо об этом заявили.
что продлили? кому продлили?
обычный дешевый ПР как и у моно...
На ФБ народ пишет что еще и проценты списали тем, кто поверил и не погасил 28.02...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:36

Re: monobank

Забираю свои слова обратно! Горошек не обманул! Обновилось в приложухе сообщении что погасить всю сумму нужно уже не до 28-го февраля, а до 31го марта! Тобто - продлили грейс на месяц! Ну отлично, хоть как то. Я итак на дня резко на 320тысяч гривен обеднел, так хоть двадцадку долга горошку можно потянуть резину ещё месяц...
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:37

Re: monobank

кроме кота где-то еще можно по сепа пополнить свою евровую карту?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:35

  wtf написав:кроме кота где-то еще можно по сепа пополнить свою евровую карту?


АБанк
https://news.finance.ua/ua/news/-/50797 ... -perekaziv
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:02

Re: monobank

Необходимо по SEPA получить платеж (до тысячи евро) на евровую карту от физлица резидента Великобритании. Кто знает, как быстро идут такие платежи и не возникнет ли вопросов у мониного финмона при зачислении? Какое назначение платежа лучше всего указывать отправителю?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:59

Re: monobank

если единоразово до 1000 то можно просто funds
идет около 1 дня если платеж несрочный смотря когда отправили
если отправить утром зайдет после обеда
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:43

Re: monobank

wtf написав:если единоразово до 1000 то можно просто funds
идет около 1 дня если платеж несрочный смотря когда отправили
если отправить утром зайдет после обеда
А если регулярно, раз в месяц примерно?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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