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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:53
Re: monobank
Если речь о ковидной тысяче, то это ж не банк решает. Должно быть соответствующее решение кабмина.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:05
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