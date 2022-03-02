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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:33

А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:53

Re: monobank

Порт написав:А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
Если речь о ковидной тысяче, то это ж не банк решает. Должно быть соответствующее решение кабмина.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Подякував: 181 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:05

  Кащей написав:
Порт написав:А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
Если речь о ковидной тысяче, то это ж не банк решает. Должно быть соответствующее решение кабмина.

А для А банка, значит, соответствующего решения кабмина не нужно?
Порт
 
Повідомлень: 861
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:35

  Порт написав:А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.

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Sungsam
 
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