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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:33
А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
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Порт
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Додано: Сер 02 бер, 2022 15:53
Порт написав:А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
Если речь о ковидной тысяче, то это ж не банк решает. Должно быть соответствующее решение кабмина.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Сер 02 бер, 2022 16:05
Кащей написав:
Порт написав:А банк разрешил оплачивать тысячей любые услуги. Моно не отставай.
Если речь о ковидной тысяче, то это ж не банк решает. Должно быть соответствующее решение кабмина.
А для А банка, значит, соответствующего решения кабмина не нужно?
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Порт
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Sungsam
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Додано: Сер 02 бер, 2022 18:55
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Порт
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:29
Свои деньги с белой карты еще можно вытянуть, скажем на райф, или мышеловка захлопнулась?
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escobar
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:31
escobar написав:Свои деньги с белой карты еще можно вытянуть, скажем на райф, или мышеловка захлопнулась?
Що сталось?
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Zochan
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:38
Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?
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escobar
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