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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:56
escobar написав:
Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?
вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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