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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:56

  escobar написав:Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?

вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:22

Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли
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ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:25

  ВIВ написав:Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли

бум жить
Amethyst
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