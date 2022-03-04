вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:56
вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:22
Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:25
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:28
это правда ?
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
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