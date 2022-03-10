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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:38
Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?
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escobar
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Додано: Чет 03 бер, 2022 21:06
Утром отправлял и пришло на форвард
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Інкогніто
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Додано: Чет 03 бер, 2022 21:53
escobar написав:
Свои деньги с белой карты еще можно вытянуть, скажем на райф, или мышеловка захлопнулась?
Тянучку райфа моня блокує як підозрілу.
Тяніть пумбою, а потім штовхайте на райф.
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KVV
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:56
escobar написав:
Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?
вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
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ol_zy
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:22
Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли
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ВIВ
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:25
ВIВ написав:
Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли
бум жить
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:28
lov2108 написав: mihasik написав: big539 написав:
Гороховский сказал что продлевает на месяц грейс, но в самом приложении ничего про это нету. Как написано "по 28-е февраля" - так и есть. Наврал?
С марта, когда уже не особо актуально
І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня.
Ото канікули
это правда ?
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yama
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Додано: Чет 10 бер, 2022 07:50
Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка. И как дела в банке?
Востаннє редагувалось Алексей77
в Чет 10 бер, 2022 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Алексей77
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Додано: Чет 10 бер, 2022 07:59
Алексей77 написав:
Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка
В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше
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WallNutPen
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Додано: Чет 10 бер, 2022 08:06
Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться
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Алексей77
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