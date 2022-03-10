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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:38

Re: monobank

Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:06

Re: monobank

Утром отправлял и пришло на форвард
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:53

  escobar написав:Свои деньги с белой карты еще можно вытянуть, скажем на райф, или мышеловка захлопнулась?

Тянучку райфа моня блокує як підозрілу.
Тяніть пумбою, а потім штовхайте на райф.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:56

  escobar написав:Да немножко тыщ тут на белой зависло. По П2П не выводит и не тянет.
Надеюсь СЭП работает?

вчера и сегодня по р2р отправлялось с белой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:22

Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:25

  ВIВ написав:Какие прогнозы, МОНьке хана или будет жить?
И вообще по Тигибковским ТАС, изи, спорт - какие мысли

бум жить
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:28

  lov2108 написав:
  mihasik написав:
  big539 написав:Гороховский сказал что продлевает на месяц грейс, но в самом приложении ничего про это нету. Как написано "по 28-е февраля" - так и есть. Наврал?

С марта, когда уже не особо актуально

І з березня нічого.
Моня написав, що заборгованість за лютий треба погасити до кінця березня. Ото канікули :shock:

это правда ? :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 07:50

Re: monobank

Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка. И как дела в банке?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Чет 10 бер, 2022 08:06, всього редагувалось 1 раз.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 07:59

  Алексей77 написав:Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка

В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 08:06

Re: monobank

Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться
Алексей77
 
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