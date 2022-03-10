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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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monobank 4.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:44

  Алексей77 написав:Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться

Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке.
При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку.
Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.

Смерть ворогам!

Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления.
Скунс - 9 (но оч.стремно)
Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная :(
Восток, Назбиратус - 7 (советую)
Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р)
Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ
Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ)
Райф, Уни - 5% (норм ИБ)
Ломбард -- норм ИБ
Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:51

Re: monobank

  Amethyst написав:Восток, Назбиратус - 7 (советую)

такого на их сайте не вижу, можно ссылку кинуть?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:53

Amethyst
Спорт забыли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:03

  Vorlon написав:Amethyst
Спорт забыли?

Уже не актуально
https://t.me/tabfinance/321
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:18

  чик написав:
  Amethyst написав:Восток, Назбиратус - 7 (советую)

такого на их сайте не вижу, можно ссылку кинуть?

Сорри, имел ввиду Бобра -- БВР от Востока
https://bvr.ua/
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:29

чик Это надо делать через приложение Банк Власний Рахунок
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:23

  Amethyst написав:Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ

0,01%
vollena71
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