Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке.
При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку.
Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.
Смерть ворогам!
Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления.
Скунс - 9 (но оч.стремно)
Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная
Восток, Назбиратус - 7 (советую)
Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р)
Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ
Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ)
Райф, Уни - 5% (норм ИБ)
Ломбард -- норм ИБ
Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)