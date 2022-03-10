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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:44

  Алексей77 написав:Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться

Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке.
При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку.
Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.

Смерть ворогам!

Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления.
Скунс - 9 (но оч.стремно)
Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная :(
Восток, Назбиратус - 7 (советую)
Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р)
Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ
Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ)
Райф, Уни - 5% (норм ИБ)
Ломбард -- норм ИБ
Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:53

Amethyst
Спорт забыли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:03

  Vorlon написав:Amethyst
Спорт забыли?

Уже не актуально
https://t.me/tabfinance/321
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:23

  Amethyst написав:Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ

0,01%
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:12

  Amethyst написав:
  Алексей77 написав:Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться

Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке.
При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку.
Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.

Смерть ворогам!

Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления.
Скунс - 9 (но оч.стремно)
Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная :(
Восток, Назбиратус - 7 (советую)
Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р)
Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ
Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ)
Райф, Уни - 5% (норм ИБ)
Ломбард -- норм ИБ
Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)

прозапас = укргазбанк
відсоточка = глобусбанк
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:05

Вільні кошти ещё норм в обанке. Но сам банк любит периодически отдыхать

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:39

Вкладчик1234
Як потім звідти вийти без втрат?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:44

  klug написав:Вкладчик1234
Як потім звідти вийти без втрат?

Тянуть со своих - без комиса
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:30

Люди, подскажите по счёту ФОП:

1) в тарифах (https://www.monobank.ua/rates) не нашёл СЭП на свой счёт физлица (2620****) в другом банке. Бесплатно?

2) действительно все комиссии нулевые? Открытие, абонплата, закрытие? Какие есть подводные камни?

3) как там дела с веб-версией ИБ?

Заранее спасибо за ответы в это нелёгкое время
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:10

  Driver написав:Люди, подскажите по счёту ФОП:

1) в тарифах (https://www.monobank.ua/rates) не нашёл СЭП на свой счёт физлица (2620****) в другом банке. Бесплатно?

2) действительно все комиссии нулевые? Открытие, абонплата, закрытие? Какие есть подводные камни?

3) как там дела с веб-версией ИБ?

Заранее спасибо за ответы в это нелёгкое время

1. Вроде все по 0. (кидаю на белую с нее р2р куда угодно, по идее и СЭП также, но дольше, хотя с белой вроде есть какие-то ограничения на СЭПы)
2. таки все по 0, но еще не закрывал, но и там вроде 0.
3. вот тут https://web.monobank.ua
ol_zy
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