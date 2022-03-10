Алексей77 написав:Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться
Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке. При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку. Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.
Смерть ворогам!
Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления. Скунс - 9 (но оч.стремно) Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная Восток, Назбиратус - 7 (советую) Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р) Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ) Райф, Уни - 5% (норм ИБ) Ломбард -- норм ИБ Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)
Алексей77 написав:Как дела в банке. Может на 6 мес. замахнуться
Извините за откровенность, но щас дела в любом банке зависят от дела в Неньке. При военном положении в любой момент могут прикрыть любую лавочку. Но надеюсь, шо дела в Неньке идут на поправку.
Смерть ворогам!
Имхо, если не можете прибинтовать гроши до своего тела, то лучше класть их только на бессрочные/текущие депо/счета для возможности оперативного управления. Скунс - 9 (но оч.стремно) Альянс - 8+ на 10дн депо, но нужно схематозить и банка стремная Восток, Назбиратус - 7 (советую) Лумумба, Вільній - 6% (ну так себе -- пока нормальные лимиты на р2р) Кредо, Правильна+Кишеня - не помню, но для заХраницы подходит, есть ИБ Альфа, Хамон - 5.5, сбер 5 (терпимо, лучший ИБ) Райф, Уни - 5% (норм ИБ) Ломбард -- норм ИБ Моня - 3, норм ИБ (для заХраницы)
2) действительно все комиссии нулевые? Открытие, абонплата, закрытие? Какие есть подводные камни?
3) как там дела с веб-версией ИБ?
Заранее спасибо за ответы в это нелёгкое время
1. Вроде все по 0. (кидаю на белую с нее р2р куда угодно, по идее и СЭП также, но дольше, хотя с белой вроде есть какие-то ограничения на СЭПы) 2. таки все по 0, но еще не закрывал, но и там вроде 0. 3. вот тут https://web.monobank.ua