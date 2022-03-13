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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:15

ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:27

  Driver написав:ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)

1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:36

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка

В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше

как понять "кешбек" при открытии депозитов?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:37

  ol_zy написав:
  Driver написав:ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)

1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.


2.Катит
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:34

  vadlme написав:
  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка

В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше

как понять "кешбек" при открытии депозитов?

Ще/Умови і тарифи/Депозити/Програма лояльності
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:41

Монобанку следует принять решение о уменьшении минимальной суммы для вывода кешбека. Пумб, например, так и сделал.
Порт
 
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