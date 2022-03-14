RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:15

ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 13.06.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 23:27

  Driver написав:ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)

1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7202
З нами з: 20.01.15
Подякував: 433 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:36

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка

В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше

как понять "кешбек" при открытии депозитов?
vadlme
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:37

  ol_zy написав:
  Driver написав:ol_zy, спасибо за ответ.

1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)

1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.


2.Катит
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:34

  vadlme написав:
  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка

В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше

как понять "кешбек" при открытии депозитов?

Ще/Умови і тарифи/Депозити/Програма лояльності
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 11:41

Монобанку следует принять решение о уменьшении минимальной суммы для вывода кешбека. Пумб, например, так и сделал.
Порт
 
Повідомлень: 867
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:05

Re: monobank

у Мони нормализовалась ситуация с оплатой картами?
кешбек работает, не заморозили?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 09.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:47

  Arien написав:у Мони нормализовалась ситуация с оплатой картами?
кешбек работает, не заморозили?

Особых проблем не было, кроме краткосрочных с визой (они у многих были)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16042
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9293 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.