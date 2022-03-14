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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 23:15
ol_zy, спасибо за ответ.
1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)
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Driver
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Додано: Чет 10 бер, 2022 23:27
Driver написав:ol_zy
, спасибо за ответ.
1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)
1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.
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ol_zy
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:36
WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка
В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше
как понять "кешбек" при открытии депозитов?
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vadlme
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 06:37
ol_zy написав: Driver написав:ol_zy
, спасибо за ответ.
1. Белую, я так понимаю, для транзитных целей достаточно виртуальной?
2. А напрямую с ФОПовского счёта СЭП на 2620 катит?
3. Ещё вопрос вспомнил. Лимит фонда идёт отдельно на физлицо и на ФОП, или 200 тыс на один ИНН? (в надежде на мирные времена, да)
1. конечно, только такую и держим
2. думаю, да, но так еще не делал.
3. скорее всего на ИНН. стараюсь сразу все на белую выводить - оставляю только на налоги на текущем - из вэб иб проще платить по шаблонам.
2.Катит
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ROLF
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:34
vadlme написав: WallNutPen написав: Алексей77 написав:
Добрый день подскажите как получить кэшбэк при открытии депозита хочу на 3 месяца в монобанке в гривне. Перечисление будет с другого банка
В вашем случае никак. Монобанк платил кэшбек только при открытии депозитов сроком от 4 мес. и выше
как понять "кешбек" при открытии депозитов?
Ще/Умови і тарифи/Депозити/Програма лояльності
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Додано: Нед 13 бер, 2022 11:41
Монобанку следует принять решение о уменьшении минимальной суммы для вывода кешбека. Пумб, например, так и сделал.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:05
у Мони нормализовалась ситуация с оплатой картами?
кешбек работает, не заморозили?
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Arien
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Додано: Пон 14 бер, 2022 19:47
Arien написав:
у Мони нормализовалась ситуация с оплатой картами?
кешбек работает, не заморозили?
Особых проблем не было, кроме краткосрочных с визой (они у многих были)
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:56
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
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