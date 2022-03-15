а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 05:26
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:04
Re: monobank
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
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