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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 05:26
nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
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vadlme
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:04
vadlme написав: nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
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nighthawk5
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Додано: Вів 15 бер, 2022 16:17
nighthawk5 написав: vadlme написав: nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
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Ну може відсотки по депозиту в такому разі не виплатять, але тіло забовязані повернути!
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vadlme
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