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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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monobank 4.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 05:26

  nighthawk5 написав:Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають

а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:04

Re: monobank

vadlme написав:
  nighthawk5 написав:Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають

а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:17

  nighthawk5 написав:
vadlme написав:
  nighthawk5 написав:Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають

а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk

Ну може відсотки по депозиту в такому разі не виплатять, але тіло забовязані повернути!
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:49

  nighthawk5 написав:
vadlme написав:
  nighthawk5 написав:Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають

а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
Ну так може при форс-мажоРе мона и депо своё неразрывное досрочно забрать.
Палка то о двух концах.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:54

швидше за все, у всякому випадку, моно найбільш лояльний до клієнтів у цьому сенсі.
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:12

Re: monobank

Якщо брати конкретно що є в депозитному договорі з монобанкою, то можна виділити наступне:

– сторона Депозитного договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;

Я ні разу не юрист, тому можу трактувати лише що тут поки все норм, але нові депо зараз - це на свій страх та ризик.
nighthawk5
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  #<1 ... 34353637
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