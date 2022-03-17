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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 05:26
nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
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vadlme
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:04
vadlme написав: nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
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nighthawk5
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Додано: Вів 15 бер, 2022 16:17
nighthawk5 написав: vadlme написав: nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
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Ну може відсотки по депозиту в такому разі не виплатять, але тіло забовязані повернути!
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vadlme
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Додано: Вів 15 бер, 2022 16:49
nighthawk5 написав: vadlme написав: nighthawk5 написав:
Маю чорну і білу візи, все нормально працювало і працює, кешбек нараховується та виплачується, навіть депозити повертають
а чому їх мають НЕ повертати?
пс. багато хто ще відкрив депозити під час війни..
Тому що торгово-промислова палата зафіксувала форс-мажор і це в свою чергу означає що банк може відмовитись від виконання своїх обов'язків (зазвичай у депозитних договорах це чітко прописано)
Ну так може при форс-мажоРе мона и депо своё неразрывное досрочно забрать.
Палка то о двух концах.
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Amethyst
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Додано: Вів 15 бер, 2022 16:54
швидше за все, у всякому випадку, моно найбільш лояльний до клієнтів у цьому сенсі.
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vadlme
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:12
Якщо брати конкретно що є в депозитному договорі з монобанкою, то можна виділити наступне:
– сторона Депозитного договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;
Я ні разу не юрист, тому можу трактувати лише що тут поки все норм, але нові депо зараз - це на свій страх та ризик.
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nighthawk5
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:02
Какие есть сейчас реальные способы пополнить Моню наликом, Киев?
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ignorabimus
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:11
ignorabimus написав:
Какие есть сейчас реальные способы пополнить Моню наликом, Киев?
Через тумбы Привата
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Amethyst
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:39
Amethyst написав: ignorabimus написав:
Какие есть сейчас реальные способы пополнить Моню наликом, Киев?
Через тумбы Привата
А что с тумбами ibox и отделениями abank?
А ещё они в приложении писали, что укргаз добавили в партнеры. С валютой не работают, а гривну можно пополнить и снять.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:53
ШОКК
валютні депозити впали до 0.1% річних
гривня теж грохнулась вниз
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greenozon
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